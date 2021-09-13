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ضبط “36” مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

ضبط “36” مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

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ضبط “36” مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

ضبط “36” مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1027930
محررو المناطق

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط (36) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأشارت إلى ضبط  17 مخالفا لرعيهم 947 رأسا من الغنم في مواقع متنوعة، و12 مخالفا لقيامهم بالصيد المخالف بحوزتهم 23 طيرا مصيدا، و4 بنادق هوائية، و3 بنادق غازية، وبندقية رش (شوزن) وجهاز جذب للطيور، وذخائر متنوعة في محمية الملك سلمان الملكية.

كما تم ضبط 4 مخالفين لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير، ومخالفين لنظام البيئة لقيامهم بتسويق وبيع ونقل أكثر من 54 م 3 من الحطب المحلي، وكذلك  ضبط مخالفا مقيما لعرض وبيع كائنات فطرية عدد 1056 طائر “دخل” في مدينة الرياض.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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