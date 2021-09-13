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“بعضها لا يتطلب خبرة”.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني بالرياض

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“بعضها لا يتطلب خبرة”.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني بالرياض

“بعضها لا يتطلب خبرة”.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1027940

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض عن حاجتها لعدد من الوظائف الإدارية في العديد من المجالات الاقتصادية والمالية.

وقالت الهيئة، إنها  بحاجة إلى 7 وظائف إدارية “منها وظيفة لا تتطلب الخبرة” للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– كبير أخصائي السياسات الاقتصادية

المتطلبات: بكالوريوس (اقتصاد، هندسة صناعية، علوم مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

– كبير أخصائي الأنظمة الاقتصادية

المتطلبات: بكالوريوس (قانون، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

– كبير المحللين الاقتصاديين

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة صناعية، علوم مالية، اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

– كبير أخصائي الجدولة والخانات الزمنية

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة طيران) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

– محاسب

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (محاسبة، علوم مالية ومصرفية، تدقيق مالي، تمويل، مالية، إدارة أعمال، نظم معلومات محاسبية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مراقب مالي

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، علوم مالية ومصرفية، تمويل، مالية، إدارة أعمال، نظم معلومات محاسبية، نظم معلومات إدارية) مع خبرة 3 سنوات في مجال مشابه.

– محلل مالي

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، إدارة مالية، علوم مالية ومصرفية، تمويل، نظم معلومات محاسبة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.

– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.

– بدل نقل.

– مكافأة شهر رمضان.

– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الإجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1443/2/6هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:

http://https//careers.gaca.gov.sa/en/job-search-results/

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