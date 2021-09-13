“بعضها لا يتطلب خبرة”.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض عن حاجتها لعدد من الوظائف الإدارية في العديد من المجالات الاقتصادية والمالية.

وقالت الهيئة، إنها بحاجة إلى 7 وظائف إدارية “منها وظيفة لا تتطلب الخبرة” للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– كبير أخصائي السياسات الاقتصادية

المتطلبات: بكالوريوس (اقتصاد، هندسة صناعية، علوم مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

– كبير أخصائي الأنظمة الاقتصادية

المتطلبات: بكالوريوس (قانون، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

– كبير المحللين الاقتصاديين

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة صناعية، علوم مالية، اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

– كبير أخصائي الجدولة والخانات الزمنية

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة طيران) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

– محاسب

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (محاسبة، علوم مالية ومصرفية، تدقيق مالي، تمويل، مالية، إدارة أعمال، نظم معلومات محاسبية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مراقب مالي

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، علوم مالية ومصرفية، تمويل، مالية، إدارة أعمال، نظم معلومات محاسبية، نظم معلومات إدارية) مع خبرة 3 سنوات في مجال مشابه.

– محلل مالي

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، إدارة مالية، علوم مالية ومصرفية، تمويل، نظم معلومات محاسبة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.

– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.

– بدل نقل.

– مكافأة شهر رمضان.

– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الإجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1443/2/6هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:

http://https//careers.gaca.gov.sa/en/job-search-results/