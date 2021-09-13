دراسة أمريكية تكشف مفاجأة جديدة حول علاج الاكتئاب

توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن العلاج بالصدمات الكهربائية يقلل من خطر الانتحار لدى مرضى الاكتئاب.‏

وقال الباحثون في جامعات ييل وكونيتيكت وكولومبيا وروتجرز إن العلاج بالصدمات الكهربائية (المعروف أيضًا باسم النبضات الكهربائية) هو علاج فعال لعدد من الأمراض العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، وفقا لمقال نشر في المجلة الأمريكية للطب النفسي.

حدد الباحثون 10500 مريض تزيد أعمارهم عن 65 عامًا خضعوا للعلاج بالصدمات الكهربائية من 2011 إلى 2015 باستخدام قاعدة بيانات برنامج التأمين الصحي الوطني “Medicare”.

أظهر التحليل المقارن أنه في أول 90 يومًا بعد الخروج من المستشفى، كان الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب شديد أو اضطرابات نفسية أخرى والذين خضعوا للعلاج بالصدمات الكهربائية أقل احتمالًا بـ 55% للانتحار.