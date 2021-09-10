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الصديقي الوفي.. مواطن يتبرع بكليته لإنقاذ حياة رفيقه

الصديقي الوفي.. مواطن يتبرع بكليته لإنقاذ حياة رفيقه
http://almnatiq.net/?p=1027950
محررو المناطق

تبرع مواطن يدعى إبراهيم يحيى، لصديقه المصاب بالفشل الكلوي بكلية، في لفتة إنسانية لإنقاذه من المرض.

ونشر المواطن صورة  له عبر حسابه على موقع “تويتر” بعد إجرائه عملية جراحية للتبرع بالكلى لأحد أصدقائه  كتب عليها: “ولله الحمد خرجت قبل قليل من غرفة العمليات بعد تبرعي لأخي محمد المصاب بالفشل الكلوي بكلية.. ويعلم ربي كم أنا مغمور بالفرح والسعادة”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقفه الإنساني ومساعدته في إنقاذ حياة صديقه مقدمين له الشكر على هذا الخير.

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