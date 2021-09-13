ماريجا وجوميز يقودان هجوم الزعيم.. تعرف على تشكيل الهلال والاستقلال

أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاستقلال الإيراني، في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – على البليهي – جانج هيون سون – ياسر الشهراني

خط الوسط : سلمان الفرج – ناصر الدوسري – ماتيوس بيريرا – سالم الدوسري

خط الهجوم : موسى ماريجا – بافتيمبي جوميز

‏تشکیل ‎الاستقلال

أما تشكيل الاستقلال الإيراني فجاء كالتالي:

حسین حسیني

عارف آقاسي

سیاوش یزداني

محمد حسین مرادمند

وریا غفوري

آرش رضاوند

زبیر نیک‌نفس

جعفر سلماني

امیر حسین حسین‌زاده

ارسلان مطهري

و سبحان خاقاني

وتنطلق المباراة في الثامنة على ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية، في افتتاح منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.