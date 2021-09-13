ماريجا وجوميز يقودان هجوم الزعيم.. تعرف على تشكيل الهلال والاستقلال

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بهدف جوميز..الهلال يتقدم على الاستقلال

الظلاميون

الظلاميون

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بهدف جوميز..الهلال يتقدم على الاستقلال

بهدف جوميز..الهلال يتقدم على الاستقلال

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أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاستقلال الإيراني، في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – على البليهي – جانج هيون سون – ياسر الشهراني

خط الوسط : سلمان الفرج – ناصر الدوسري – ماتيوس بيريرا – سالم الدوسري

خط الهجوم : موسى ماريجا – بافتيمبي جوميز

‏تشکیل ‎الاستقلال

أما تشكيل الاستقلال الإيراني فجاء كالتالي:

حسین حسیني

عارف آقاسي

سیاوش یزداني

محمد حسین مرادمند

وریا غفوري

آرش رضاوند

زبیر نیک‌نفس

جعفر سلماني

امیر حسین حسین‌زاده

ارسلان مطهري

و سبحان خاقاني

وتنطلق المباراة في الثامنة على ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية، في افتتاح منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

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