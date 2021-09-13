مستشار قانوني: إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية سيكون إيجابيا وسيخفض عدد الحوادث (فيديو)

أشاد المحامي والمستشار القانوني أصيل الحسن بالتغييرات التي تشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين وإلزام المخالفين بدفع المخالفات المرورية خلال فترة محددة وإحالته للمحاكمة.

وقال في تصريحات لـ”العربية”، إن تسديد قيمة المخالفات خلال فترة زمنية محددة، سيؤدي إلى انخفاض عدد الحوادث بشكل عام وهذا يحقق رؤية ولي العهد 2030 للحد من الوفيات والحوادث اليومية ليصبح 8 وفيات لكل 100 ألف شخص.

وستقوم وزارة الداخلية بإقامة الدعاوى في القضايا المرورية في حال عدم الالتزام والجدية في السداد وهذا سينتج عنه انخفاض الحوادث.