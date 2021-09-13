إدراج لغة الإشارة لجميع المراحل التعليمية

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أعلنت وزارة التعليم، عن إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام.

وتشمل خطة تطوير المناهج والخطط الدراسية للتربية الخاصة، 5 بنود تضمنت إطلاق 21 كتابا للمراحل الدراسية الإبتدائية والمتوسطة والتأهيلية، إصدار أدلة تخصصية لمعلم التربية الخاصة.

كما شملت الخطة إدراج مواد جديدة (اللغة الإنجليزية – المهارات الرقمية – الدراسات الاجتماعية -التربية البدنية والدفاع عن النفس).

وتضمنت أيضا إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام والحصص الدراسية وحصص النشاط والتدريب المهني، وكذلك إضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة، بما يتواءم مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة.