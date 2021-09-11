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خبير يكشف موعد تساوي ساعات الليل مع النهار وأطول يوم في السنة

خبير يكشف موعد تساوي ساعات الليل مع النهار وأطول يوم في السنة

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خبير يكشف موعد تساوي ساعات الليل مع النهار وأطول يوم في السنة

خبير يكشف موعد تساوي ساعات الليل مع النهار وأطول يوم في السنة
http://almnatiq.net/?p=1027997

قال خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس سوف تتعامد على خط الاستواء بعد عشرة أيام، وهو الأمر الذي من شأنه تساوي الليل مع النهار.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن طول الليل يستوي مع النهار بعد عشرة أيام من الآن، وذلك بعدما تتعامد الشمس على خط الاستواء، مضيفا: “الشمس تتعامد (في السنة الواحدة) مرة على مدار السرطان (أطول نهار في السنة)، ومرتين على خط الاستواء (تساوي الليل والنهار)، ومرة على مدار الجدي (أطول ليلة في السنة).

واستكمل: “بقى 100 يوم ونعيش أطول ليلة في السنة، فيما بقى 275 يومًا ونعيش أطول يوم في السنة”.

وعلى صعيد متصل، قال المركز الوطني للأرصاد توقع، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر، والذي يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

 

 

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