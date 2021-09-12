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“لا تسري على المفقود أو التالف”.. تعرّف على شروط تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر

“لا تسري على المفقود أو التالف”.. تعرّف على شروط تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر
http://almnatiq.net/?p=1028003

نشر الحساب الرسمي لمنصة “أبشر” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة يوضح فيها شروط تجديد جواز السفر إلكترونيًا عبر حسابك في المنصة.

ونشر الحساب صورة مع التغريدة لتوضيح الشروط والتي تبدأ بسداد رسوم الخدمة، وسداد المخالفات المرورية ، والتواجد بالمملكة، وأخيرًا وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية.

وأوضح الحساب أن الخدمة لا تسري على جواز السفر المفقود أو التالف.

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