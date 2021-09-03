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“عاش 40 عامًا في الغابات المنعزلة”.. وفاة “طرزان فيتنام” 

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“عاش 40 عامًا في الغابات المنعزلة”.. وفاة “طرزان فيتنام” 

“عاش 40 عامًا في الغابات المنعزلة”.. وفاة “طرزان فيتنام” 
http://almnatiq.net/?p=1028022

أفادت العديد من وسائل الإعلام العالمية بأن الشاب الفلبيني المعروف بـ “طرزان الحقيقي” قد توفى عن عمر ناهز 52 عاما، بعدما عاش 40 عامًا في إحدى الغابات المنعزلة في فيتنام.

وتوفي الأسطورة الفيتنامية الذي وصف على مدى عقود بفتى الأدغال و “طرزان” الحقيقي نظرا لحياة العزلة التي قضاها في الأدغال بعيدا عن البشر وعن استخدام أي نوع من أنواع الأدوات الحديثة، معتمدا اعتمادا كليا على الغابة والطبيعة لتوفير قوته اليومي.

وتوفي “طرزان الحقيقي” عن عمر ناهز 52 عاما، بسبب مرض عضال أصابه اضطره إلى الاستعانة بالعالم المتحضر في فترات حياته الأخيرة.

وفارق، فان لانغ، وهو الاسم الحقيقي للرجل، الحياة الاثنين الماضي، بسبب إصابته بسرطان الكبد جعلته يعاني في ىخر أيام حياته، بحسب “ديلي ميل”.

وعانى والد الرجل الراحل خلال حياته من “رهاب عميق من العودة لأنه لم يكن يعتقد أن حرب فيتنام قد انتهت”.

وعاش الطفل حياة “فتى الأدغال” الحقيقية حيث لم يصادف امرأة في حياته بعد مقتل أمه، وبقي طول تلك الفترة وحتى يومنا هذا في أعماق غابة فيتنامية كثيفة تنتشر في منطقة تاي ترا بمقاطعة كوانج نجاي.

واقتات “فتى الأدغال” على الصيد من خلال استخدام الأدوات البدائية والضرورية بالإضافة إلى قطاف الفاكهة التي تنتجها الغابة بشكل طبيعي.

وعندما سئل، في لقاء سابق معه، عما إذا كان يعرف ما هي الأنثى، قال إن والده لم يشرحها له قط، أما الذكور فقد شاهد 5 أشخاص فقط في حياته منذ مغادرة القرية، حيث كانوا يهربون خوفا منهم.

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