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تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)

تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)

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تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)

تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1028034
محررو المناطق

قال المحامي سلطان العنزي إن التحرش يشمل كل عبارة أو اشارة أو فعل أو قول ذات مدلول جنسي تمس جسد أو عرض أو شخص المتحرش به.

وأضاف العنزي في لقاء مع برنامج”ياهلا” على “روتانا خليجية” أن  المتحرش وضعه المشرع مطلق سواء مذكر أم أنثى، موضحا أنه ينطيق على الإثنين لان النظام  يبحث عن التوازن.

وأشار إلى أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن 3 سنوات، والسجن والتشهير في حالة تكرار الجريمة حتى تكون العقوبة رادعة جدا.

وأكد  أن العقوبة تصل أيضا إلى خمس سنوات سجن وغرامة مالية 300 ألف ريال، موضحا عقوبة التحرش قد تختلف من شخص لآخر ويتم تغليظها إذا كان الجاني من رجال السلطة أو كانت الواقعة في الأماكن المقدسة.

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