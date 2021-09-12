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خبراء من الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غير مبررة في الوقت الراهن

خبراء من الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غير مبررة في الوقت الراهن

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خبراء من الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غير مبررة في الوقت الراهن

خبراء من الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غير مبررة في الوقت الراهن
http://almnatiq.net/?p=1028043
المناطق - وكالات:

رأى خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والأدوية الأمريكية، أن الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الفئات، غير مبررة في الوقت الراهن.

واعتبر الخبراء أنه من الأفضل العمل على التوصل إلى جرعات معززة معدة خصيصا لمواجهة المتحورات المقاومة التي قد تظهر في المستقبل بدلا من إعطاء جرعات إضافية من لقاحات موجودة راهنا.

وكتب الخبراء في مجلة “ذي لانسيت” الطبية البريطانية أن هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للإصابة بشكل خطر من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد.

وأوضح الخبراء “أن البيانات الراهنة لا تظهر الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر”.

وبدأت بعض الدول تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة معززة لبعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

واعربت منظمة الصحة العالمية  مرات عدة عن معارضتها لمبدأ الجرعة المعززة لكل السكان التي تعتبرها إجراء لا أساس علميا له ومجحفا في حق الدول الفقيرة.

 

 

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