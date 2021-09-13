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دراسة بريطانية تكشف تفاصيل صادمة عن النوبة القلبية الصامتة

دراسة بريطانية تكشف تفاصيل صادمة عن النوبة القلبية الصامتة
http://almnatiq.net/?p=1028047

أكدت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أن “ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية لا يدركون ذلك.

وبحسب الدراسة “لا يتم تشخيص ما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة إلا بعد الحدث، عندما يكشف تسجيل النشاط الكهربائي للقلب (مخطط كهربية القلب، أو ECG أو اختبار آخر عن دليل على تلف القلب”، إلا أن المرور الخطير للنوبة القلبية غير المعالجة يمكن أن يسبب ضررا لا رجعة فيه للقلب أو يكون مميتا.

وتعد النوبة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في المملكة المتحدة، ويمكن أن تشمل الأعراض المنتظمة للنوبة القلبية ما يلي: الألم في الصدر، الشعور بالدوار، التعرق، الضيق في التنفس؛ والقيء، بحسب موقع ” express” البريطاني.

على الرغم من أن ألم الصدر غالبا ما يكون شديدا، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون فقط من ألم خفيف، على غرار عسر الهضم.

في بعض الحالات، قد لا يكون هناك أي ألم في الصدر على الإطلاق، خاصة عند النساء وكبار السن والأشخاص المصابين بداء السكري – لذلك قد يكون اكتشاف العلامات المبكرة للنوبة القلبية أمرا صعبا.

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