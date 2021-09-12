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شرطة حائل تضبط شخصين ظهرا بمقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة

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شرطة حائل تضبط شخصين ظهرا بمقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة

شرطة حائل تضبط شخصين ظهرا بمقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة
http://almnatiq.net/?p=1028053

أعلنت شرطة منطقة حائل، مساء اليوم الاثنين،  إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل.

 

وقال المتحدث إنه تم ضبط “مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة”.

 

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