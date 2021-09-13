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إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض

إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض

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إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض

إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1028057

قالت “صحة الرياض”، اليوم الإثنين، إن المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض أجريا (14.319.764) فحص مخبري، وذلك خلال العام الماضي 1442هـ، مبينةً أن المختبر أجرى (600.667) فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما تم تنفيذ (52) حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 42760 متبرع وذلك خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى تمديد اعتماد الآيزو ISO 15189 لمعظم المختبرات وبنوك الدم بمستشفيات منطقة الرياض في جودة المختبرات الطبية، مما يُسهم بإذن الله في ضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للمرضى والمراجعين .

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