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توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام اليوم الاثنين

توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام اليوم الاثنين
http://almnatiq.net/?p=1028058
محررو المناطق

دشنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام؛ مبادرة توزيع وجبات إفطار صائم يومي (الاثنين والخميس) من كل أسبوع، والأيام البيض.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي بأن الوكالة  وفرت  أكثر من ( 2000) وجبة وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى أن مواقع التوزيع  تغطي معظم أرجاء المسجد الحرام [ صحن المطاف – المطاف الدور الأول – توسعة الملك فهد ( الأرضي/الأول )- المسعى ( الأرضي/الأول ) وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزوار وتقديم الضيافة كذلك وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) آلاف مستفيد.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني أن مبادرة إفطار صائم كانت برعاية واهتمام من سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، مبيناً أن الإدارة حرصت على

وذكر أنه تم استقبال الطائفين في صحن المطاف وتوزيع سجادات صلاة عليهم بعدد (200) سجادة (حرماً آمناً) لضمان سلامتهم وصحتهم وتوزيع عبوات الماء بعدد (1200) عبوة.

وقال الزهراني إن  هذه المبادرات تأتي انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيهات معالي الرئيس العام -حفظه الله- على مواكبة الرؤية الطموحة (2030) وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

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