بعد ثنائية الاستقلال..الهلال يتأهل لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا

بثنائية نظيفة نجح فريق الهلال في حسم موقعة الاستقلال الإيراني، محققا الفوز بهدفين مقابل لا شيء، حيث أحرز اللاعب سالم الدوسري، الهدف الثاني لصالح فريق الهلال على حساب غريمه الإيراني في الشوط الثاني من المباراة التي تقام المباراة ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021، على استاد نادي الوصل الإماراتي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب بافتيمبي جوميز.

وبهذه النتجة يتأهل الهلال رسميا إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.

مشوار الزعيم

وتأهل الهلال عن المجموعة الأولى كوصيف خلف أجمك الأوزبكي الذي تفوق بأفضلية المواجهات المباشرة بعد جمع كل منهما 10 نقاط، فيما تأهل نادي استقلال الإيراني، عن المجموعة الثالثة كمتصدر بعد الحصول على 11 نقطة.

ويمتلك الزعيم سجلا مميزا، في مواجهاته مع الفرق الإيرانية في البطولات الآسيوية بشكل عام، حيث التقاها في 39 مباراة، حقق الفوز في 17 منها مقابل 13 هزيمة والتعادل 9 مرات.

مسيرة الهلال والاستقلال

وتأهل الهلال عن المجموعة الأولى كوصيف خلف أجمك الأوزبكي الذي تفوق بأفضلية المواجهات المباشرة بعد جمع كل منهما 10 نقاط، فيما تأهل نادي الاستقلال الإيراني، عن المجموعة الثالثة كمتصدر بعد الحصول على 11 نقطة.

ويسعى الهلال لاستعادة اللقب الذي لم يتوج به منذ عام 2019، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.