احدث الأخبار

أخصائية: المساج من غير المتخصصين يسبب مشاكل خطيرة (فيديو)
محليات
 فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تصرف مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس
أجواء المناطق
 “الدفاع” تسلم “الحياة الفطرية” سياج حماية السلاحف البحرية بمحافظة ينبع
محليات
 المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يختار عبدالله المعيوف أفضل لاعب في مباراة الهلال والاستقلال
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم ارتكبوا 13 حادثة جنائية في جدة
أبرز المواد
 النيابة: ملاحقة  8 متهمين خارج المملكة في قضية غسل الأموال الكبرى
محليات
 تأجيل ديربي الرياض بين الهلال والنصر
أبرز المواد
 توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام اليوم الاثنين
محليات
 النيابة العامة: السجن 233 سنة بحق التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال
محليات
 إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض
محليات
عاجل

بهدف جوميز..الهلال يتقدم على الاستقلال

أخصائية: المساج من غير المتخصصين يسبب مشاكل خطيرة (فيديو)

أخصائية: المساج من غير المتخصصين يسبب مشاكل خطيرة (فيديو)

محليات
فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة

فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تصرف مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

إدارة “تعليم الجوف” تصرف مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

أجواء المناطق
“الدفاع” تسلم “الحياة الفطرية” سياج حماية السلاحف البحرية بمحافظة ينبع

“الدفاع” تسلم “الحياة الفطرية” سياج حماية السلاحف البحرية بمحافظة ينبع

محليات

الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم ارتكبوا 13 حادثة جنائية في جدة

الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم ارتكبوا 13 حادثة جنائية في جدة
http://almnatiq.net/?p=1028069

ألقت قوات شرطة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، ارتكبوا 13 حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية في محافظة جدة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، في العقدين الرابع والخامس من العمر، جميعهم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا (13) حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية بمواقع مختلفة في محافظة جدة وسرقة أموال وممتلكات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

الأمن يطيح بـ 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

الأمن يطيح بـ 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة
ضبط شخصين أثناء سرقتهما مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية في مكة المكرمة

ضبط شخصين أثناء سرقتهما مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية في مكة المكرمة
شرطة مكة: القبض على امرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ نابية

شرطة مكة: القبض على امرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ نابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*