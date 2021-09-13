احدث الأخبار

أخصائية: المساج من غير المتخصصين يسبب مشاكل خطيرة (فيديو)
محليات
 فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تصرف مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس
أجواء المناطق
 “الدفاع” تسلم “الحياة الفطرية” سياج حماية السلاحف البحرية بمحافظة ينبع
محليات
 المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يختار عبدالله المعيوف أفضل لاعب في مباراة الهلال والاستقلال
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم ارتكبوا 13 حادثة جنائية في جدة
أبرز المواد
 النيابة: ملاحقة  8 متهمين خارج المملكة في قضية غسل الأموال الكبرى
محليات
 تأجيل ديربي الرياض بين الهلال والنصر
أبرز المواد
 توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام اليوم الاثنين
محليات
 النيابة العامة: السجن 233 سنة بحق التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال
محليات
 إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض
محليات
عاجل

بهدف جوميز..الهلال يتقدم على الاستقلال

أخصائية: المساج من غير المتخصصين يسبب مشاكل خطيرة (فيديو)

أخصائية: المساج من غير المتخصصين يسبب مشاكل خطيرة (فيديو)

محليات
فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة

فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تصرف مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

إدارة “تعليم الجوف” تصرف مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

أجواء المناطق
“الدفاع” تسلم “الحياة الفطرية” سياج حماية السلاحف البحرية بمحافظة ينبع

“الدفاع” تسلم “الحياة الفطرية” سياج حماية السلاحف البحرية بمحافظة ينبع

محليات

النيابة: ملاحقة  8 متهمين خارج المملكة في قضية غسل الأموال الكبرى

النيابة: ملاحقة  8 متهمين خارج المملكة في قضية غسل الأموال الكبرى
النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=1028092
المناطق - الرياض:

قال متحدث النيابة العامة، إن هناك  8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول  لوجودهم خارج المملكة، وذلك في قضية غسل  الأموال  لمبلغ 17 مليار ريال والتي انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهماً.

وأكد أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.

وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض  حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

روابط ذات صلة

المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان
النيابة العامة: السجن 233 سنة بحق التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال

النيابة العامة: السجن 233 سنة بحق التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال
ضبط شخصين ظهرا بمقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة بحائل

ضبط شخصين ظهرا بمقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة بحائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*