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التجارة تدعو إلى الاستفادة من مد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

التجارة تدعو إلى الاستفادة من مد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

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التجارة تدعو إلى الاستفادة من مد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

التجارة تدعو إلى الاستفادة من مد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
وزارة التجارة
http://almnatiq.net/?p=1028113
محررو المناطق

دعت وزارة التجارة إلى الاستفادة من تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر .

وقالت الوزارة، إنه يمكن الاستقادة من  مزايا الفترة والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وأشارت إلى تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر حتى  15 – 7-1443- الموافق 16- 2- 2022.

ودعت وزارة التجارة بالمبادرة بالتصحيح عبر فروع الوزراة أو موقعها الإلكتروني https://mc.gov.sa/ar/pages/default.aspx

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