التجارة تدعو إلى الاستفادة من مد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

دعت وزارة التجارة إلى الاستفادة من تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر .
وقالت الوزارة، إنه يمكن الاستقادة من مزايا الفترة والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأشارت إلى تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر حتى 15 – 7-1443- الموافق 16- 2- 2022.
ودعت وزارة التجارة بالمبادرة بالتصحيح عبر فروع الوزراة أو موقعها الإلكتروني https://mc.gov.sa/ar/pages/default.aspx
التصحيح يُمكّن الاستفادة من مزايا الفترة والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.#صحح_تجارتك_لا_تنهيها
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/yP7DzI6BHa
— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 13, 2021
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