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فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة

فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة

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فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة

فيديو يوثق “مشاجرة حائل”.. والشرطة تطيح بالمعتدين على الفتاة
http://almnatiq.net/?p=1028123

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، جانب من المشاجرة التي وقعت بين شابين وفتاة في منطقة حائل، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وأعلنت شرطة منطقة حائل، مساء اليوم الاثنين، عن إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

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