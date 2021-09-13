أخصائية: المساج من غير المتخصصين يسبب مشاكل خطيرة (فيديو)

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حذرت العنود الدويش أخصائية علاج طبيعي لصحة المرأة من المساج المنزلي من قبل غير المتخصصين، مشيرة إلى أنه يسبب مشاكل خطيرة ويؤثر على العضلات والأوتار .

وقال الدويش في مقابلة تلفزيونية، إن المساج رائع إذا كان من قبل المختصين، مؤكدة أنه مفيد على مستوى الجهاز العضلي، ويحسن الدورة الدموية والتخلص من السموم.

وأوضحت، أن هناك بعض الأشخاص يعملون في هذا المجال بشكل عشوائي، لافتة إلى أن اللجوء إليهم قد يسبب خطرًا خاصة على الذين لديهم حساسية الألم الزائدة، أو لا يتحملون الضغط بشكل كافي.