حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق جازان، عسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، حيث تشهد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.
وأوضح “الوطني للأرصاد” في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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