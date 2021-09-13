حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق

المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق جازان، عسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، حيث تشهد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.