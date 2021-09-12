استشاري يوضح خطورة ارتداء النظارات الشمسية المُقلدة على العيون (فيديو)

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أوضح الدكتور سعد حجر، استشاري جراحة وأمراض العيون، أضرار ارتداء النظارات الشمسية المقلدة، محذرًا من خطورتها على العين لما تسببه من أمراض.

وقال حجر، في تصريحات مُتلفزه: “في نوعين من النظارات المقلدة، نوع منها درجة أولى بها فلاتر وتستخدم أسماء الماركات المعروفة هذه نوعًا ما تعتبر جيدة ولا تؤثر كثيرا لأن فيها فلاتر”. وأضاف استشاري جراحة وأمراض العيون: “لكن المشكلة في النظارات الرخيصة التي لا يوجد بها فلاتر، لأن الهدف من النظارة أن تقي العين من الأشعة فوق البنفسجية”.

وأوضح استشاري جراحة وأمراض العيون، أنه من أبرز الأمراض التي قد تسببها النظارات المقلدة زيادة المياه البيضاء على العين، ناصحًا الأشخاص الذين تجبرهم طبيعة عملهم على العمل تحت أشعة الشمس بحماية أعينهم بنظارات أصلية والابتعاد عن المقلدة.