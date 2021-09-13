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دراسة تكشف عن أعراض جديدة تُنذر بالإصابة بأمراض بالقلب.. منها “تنميل الذراعين”

دراسة تكشف عن أعراض جديدة تُنذر بالإصابة بأمراض بالقلب.. منها “تنميل الذراعين”
http://almnatiq.net/?p=1028164
المناطق - وكالات:
كشفت دراسة حديثها، عن عددا من الأعراض غير متوقعة التي تنذر بالإصابة بمشاكل في القلب.
وحسب ما ذكرت مؤسسة مايو كلينك الطبية، أن حدوث “التنميل” أو “التخدر” والضعف المفاجئ في الذراعين والأطراف، قد يكون بمثابة إنذار لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ينذر بالإصابة بأمراض في القلب.
وأوضح خبراء مؤسسة “مايو كلينك” الطبية، أن يحدث تصلب الشرايين عند انسدادها بسبب الدهون والكوليسترول، ويحدث الإحساس بـ”التخدر” في الأطراف عندما تتراكم اللويحات في الشرايين المؤدية للدماغ، بالإضافة إلى أن حدوث مشاكل أثناء التكلم وفقدان الرؤية في إحدى العينين ومشاكل في عضلات الوجه، تعتبر بمثابة إنذار لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

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