بعد اعتذار اليابان.. 3 دول إفريقية مرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021

المناطق - وكالات:

كشفت “منصة أفريكا فوت يونايتد” الناطقة بالفرنسية النقاب عن 3 دول إفريقية مرشحة لاستضافة النسخة الـ 18 من بطولة كأس العالم للأندية 2021، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل، وهي “مصر، والمغرب، وجنوب إفريقيا”، وذلك بعد تقديم اليابان اعتذارها عن تنظيمها.

وقالت “منصة أفريكا فوت يونايتد”، إن مصر كشفت عن نيتها في استضافة مونديال الأندية 2021، مؤكدة أن الملف المصري سيجد منافسة من المغرب وجنوب إفريقيا المرشحتين أيضا لتنظيم البطولة.

وفي وقت سابق كانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد قالت أن قطر تعتبر البديل الأقرب لاستضافة البطولة بعد اعتذار اليابان رسميا، خاصة وأنها احتضنت النسخة الماضية بنجاح.

وأيضًا يوم الخميس الماضي أعلنت السعودية، التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية، بعد تخلي اليابان عن استضافة البطولة، بسبب قيود وإجراءات فايروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إنه “تم التواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي قال إنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق”.

يذكر أنه حتى الآن تأكد مشاركة نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا. وتقام البطولة سنويًا، ويشارك فيها 6 فائزين من البطولات القارية الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المضيف.