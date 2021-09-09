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تحذيرات هامة من استخدام التكييف على درجات حرارة منخفضة في هذ التوقيت

تحذيرات هامة من استخدام التكييف على درجات حرارة منخفضة في هذ التوقيت
http://almnatiq.net/?p=1028193
كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، من خطورة استخدام التكييف على درجات حرارة منخفضة جدا خلال موسم الصفري، وذلك لما قد يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض.
وقال “الحصيني” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نحن في موسم الصفري، خفِّضوا من مؤشر التكييف، واحذروا منه، خاصة غرف الأطفال، فقد يؤذيهم ويسبب لهم أمراض الروماتيزم والتهابات الصدر”، مشيرًا إلى أن الهدف من استخدام أجهزة التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها.
وفي سياق آخر، توقع الباحث في الطقس والمناخ، حالة طقس اليوم الثلاثاء، قائلا: هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة إضافة إلى الربع الخالي.
ويُذكر أن موسم الصفري هو موسم الحد الفاصل بين الصيف والشتاء، ويبدأ بحسب الحسابات الفلكية عند دخول النصف الثاني من نجم سهيل.

 

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