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موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة

موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة

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موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة

موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة
http://almnatiq.net/?p=1028194
محررو المناطق:

يترقب عشاق نادي النصر السعودي، مباراة فريقهم أمام فريق تراكتور الإيراني، على ملعب “جاسم بن حمد” بنادي السد القطري، اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

 

النصر يسعى للفوز وتراكتور يبحث عن المفاجأة

وتأهل النصر بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل صدارة مجموعته متفوقًا على السد القطري، والوحدات الأردني، وفولاذ الإيراني.

ويأمل العالمي، في تحقيق الفوز على تراكتور، للذهاب بعيدا في تلك البطولة، عبر التأهل إلى ربع النهائي، ومن ثم التأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ العالمي.

 

موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال أسيا

ويخوض النصر الذي يضم بين صفوفه كوكبة من النجوم مواجهة قوية أمام تراكتور الإيراني، الذي يعاني من الغيابات وعدم الاستقرار في الجهاز الفني للفريق، اليوم الثلاثاء 14/9/2021، في إطار دور الــ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد في قطر، المواجهة المرتقبة بين النصر ضد تراكتور الإيراني، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر وتراكتور

وسيكون بإمكان الجماهير النصراوية متابعة أحداث المباراة بين النصر ضد تراكتور في بطولة دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC Sport 1HD، بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

يأتي هذا في الوقت الذي تذاع فيه مباراة النصر وتراكتور، للمقيمين في الإمارات، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وعلى أن يتولى المعلق عامر عبدالله، مهمة التعليق على أحداث المباراة.

 

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