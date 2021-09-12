قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية

المناطق- وكالات:

قررت قنصلية المملكة في هيوستن، ولاية تكساس الأمريكية، إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت القنصلية، في بيان لها، أنه “بناءً على التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية، فان القنصلية العامة بهيوستن تنوه بأنها ستكون مغلقة غدا الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية”.

وسبق وأن حذّرت مراكز الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن من عاصفة قوية ستضرب ولاية تكساس صباح اليوم الثلاثاء، في وقت طالب فيه المسؤولون سكان مدينة هيوستن والمقاطعات التابعة لها بضرورة أخذ الحيطة والحذر من العاصفة الاستوائية والبقاء في منازلهم والتواصل مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ.