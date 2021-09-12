احدث الأخبار

قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية
أبرز المواد
 “أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا
أبرز المواد
 موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة
أبرز المواد
 تحذيرات هامة من استخدام التكييف على درجات حرارة منخفضة في هذ التوقيت
أبرز المواد
 دراسة تكشف عن أعراض جديدة تُنذر بالإصابة بأمراض بالقلب.. منها “تنميل الذراعين”
أبرز المواد
 بعد اعتذار اليابان.. 3 دول إفريقية مرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021
أبرز المواد
 راتب من 6 أرقام سنويًا.. كم يتقاضى موظفي «فيسبوك»؟
أبرز المواد
 بعد 18 شهرًا من الغياب.. حافظات مياه زمزم‬ تعود إلى مواضعها
أبرز المواد
 استشاري يوضح خطورة ارتداء النظارات الشمسية المُقلدة على العيون (فيديو)
أبرز المواد
 «الموارد البشرية» تودع مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق
أبرز المواد
 فيديو.. عضو جمعية الاقتصاد: سن التقاعد في المملكة الأقل بين دول العالم
منوعات
قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية

قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية

أبرز المواد
“أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا

“أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا

أبرز المواد
موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة

موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة

أبرز المواد
تحذيرات هامة من استخدام التكييف على درجات حرارة منخفضة في هذ التوقيت

تحذيرات هامة من استخدام التكييف على درجات حرارة منخفضة في هذ التوقيت

أبرز المواد

قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية

قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=1028199
المناطق- وكالات:

قررت قنصلية المملكة في هيوستن، ولاية تكساس الأمريكية، إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وذكرت القنصلية، في بيان لها، أنه “بناءً على التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية، فان القنصلية العامة بهيوستن تنوه بأنها ستكون مغلقة غدا الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية”.

 

وسبق وأن حذّرت مراكز الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن من عاصفة قوية ستضرب ولاية تكساس صباح اليوم الثلاثاء، في وقت طالب فيه المسؤولون سكان مدينة هيوستن والمقاطعات التابعة لها بضرورة أخذ الحيطة والحذر من العاصفة الاستوائية والبقاء في منازلهم والتواصل مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ.

 

روابط ذات صلة

بعد مرور 20 عامًا.. فيديو نادر من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر

بعد مرور 20 عامًا.. فيديو نادر من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر
بينهم مسلم واحد.. 7 شخصيات عربية منسية بين ضحايا هجمات “11 سبتمبر”

بينهم مسلم واحد.. 7 شخصيات عربية منسية بين ضحايا هجمات “11 سبتمبر”
أقوى لقاح لمواجهة مُتحور دلتا.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

أقوى لقاح لمواجهة مُتحور دلتا.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*