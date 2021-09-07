“أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا

محررو المناطق:

قالت مصادر مطلعة، إن المملكة ستوقع اليوم، الثلاثاء، اتفاقيات مع شركات دواء عالمية، أبرزها، أسترازينيكا البريطانية، وفايزر الأمريكية، لتصنيع لقاحات فايروس كورونا المستجد محليًا.

وبحسب المصادر، فإنه خلال فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية التي سيتم افتتاحها اليوم، ستوقع المملكة أكثر من مذكرة تفاهم في مجال التصنيع الدوائي والتقنية الطبية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات، بحسب ما نقلته “الشرق للأخبار”.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2020، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك” لفايروس كورونا بالمملكة، كما أجازت استخدام لقاح “أسترازينيكا” في فبراير الماضي.