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“أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا

“أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا

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“أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا

“أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا
Picture of vials of the Pfizer-BioNTech vaccine against COVID-19 taken as elderly people are being inoculated amid the novel coronavirus pandemic, at the Belisario Porras school San Francisco neighbourhood in Panama City on March 4, 2021. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
http://almnatiq.net/?p=1028209
محررو المناطق:

قالت مصادر مطلعة، إن المملكة ستوقع اليوم، الثلاثاء، اتفاقيات مع شركات دواء عالمية، أبرزها، أسترازينيكا البريطانية، وفايزر الأمريكية، لتصنيع لقاحات فايروس كورونا المستجد محليًا.

 

وبحسب المصادر، فإنه خلال فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية التي سيتم افتتاحها اليوم، ستوقع المملكة أكثر من مذكرة تفاهم في مجال التصنيع الدوائي والتقنية الطبية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات، بحسب ما نقلته “الشرق للأخبار”.

 

يشار إلى أنه في ديسمبر 2020، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك” لفايروس كورونا بالمملكة، كما أجازت استخدام لقاح “أسترازينيكا” في فبراير الماضي.

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