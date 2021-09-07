استرداد أكثر من 3 ملايين ريال مستحقات لـ54 عاملًا بالخرج.. و”الموارد البشرية” تكشف التفاصيل

محررو المناطق

نجحت إدارة التسوية الودية بمحافظة الخرج التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 54 عاملاً، واسترداد مبلغ (3,520,000) ألف ريال.

وأوضح محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن العمالة يتبعون لشركة زراعية وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الجنسيات العربية، مشيرًا إلى أن الصلح كان على انتهاء العلاقة العمالية وصرف مكافأة نهاية الخدمة وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.