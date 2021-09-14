تحذير هام من “أمن الطرق” لقائدي الشاحنات بشأن الأضواء الخلفية

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي الشاحنات، بشأن عدم استخدام الأضواء الخلفية للمركبة أثناء السير على الطرق.

وقالت قوات أمن الطرق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عزيزي قائد الشاحنة.. يَجبُ التأكد من عمل الأضواء الخلفية قبل القيادة، وذلك لسلامتك وسلامة الآخرين، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن الشاحنات التي لا تستخدم الأضواء الخلفية، قائلة “إن بلاغك عن الشاحنات التي ليس لديها إضاءات خلفية، يسهم في حماية الأرواح بإذن الله”.