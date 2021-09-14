في 7 نقاط.. فوائد ذهبية لعصير البقدونس

المناطق - وكالات:

يحتوي البقدونس على خواص علاجية لعدة أمراض هامة، مثل أمراض القلب والكليتين، والجهاز الهضمي وأمراض النساء، إضافة إلى خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، كما يعد عصير البقدونس أيضًا من المشروبات التي تنقي الجسم من السموم.

وأوضح موقع “بولد سكاي”، المعني بالصحة، فوائد عصير البقدونس والتي جاءت كالتالي:

1 – كوب عصير بقدونس ينقي الكليتين من السموم، كما أنه يقي المثانة من العدوى.

2 – يقوي المناعة.. يعمل عصير البقدونس على تقوية الجهاز المناعي في الجسم

3 – يحسن الهضم ويمنع تكوّن الغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

4 – يطهر وينقي الدم.. نظراً لاحتوائه على الكلوروفيل والفيتامينات والمكملات الغذائية الأساسية.

5 – يقلل ضغط الدم المرتفع.