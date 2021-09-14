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هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا

هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا
http://almnatiq.net/?p=1028251
المناطق- وكالات:

تسببت سيدة صينية في إصابة ابنتها بالتنكس العظمي الغضروفي لأحدوبة الظنبوب، بعدما أجبرتها على القفز 3000 مرة في اليوم فوق الحبل لتكسب طولاً أكثر.

 

وذكرت الفتاة، صاحبة الـ 13 عاما، وتسكن في مدينة هانغتشو بمقاطعة جيجيانج الصينية، أنها اشتكت لأمها الشعور بألم في الركبتين إلا أن الأخيرة اتهمتها بالكسل، وفق موقع “أوديتي سنترال”.

 

وذكر الموقع، أنه بعد تفاقم الحالة وتزايد العوارض سوءًا اصطحبتها إلى الطبيب، وعلى الرغم من أن الأطباء استبعدوا بعد إجراء فحص فيزيولوجي وجود إصابة في غضروف الهلالة المليف في مفصل الركبة، إلا أنهم حذّروا الأم من إمكانية تسبّب فرط التمارين في إصابات لدى الأولاد.

 

ويبلغ طول الفتاة يوان يوان 158 سنتيمترا ووزنها 120 كيلوغراماً. وتأملت الأم أن تدفع التمارين الرياضية بالابنة لبلوغ 160 سنتيمتراً، وأن تخسر من وزنها الزائد “لتصبح أكثر نحافةً وجمالاً”، إلا أن الوزن الزائد ولاسيما بعد أن فرضت الأم زيادة عدد القفزات من ألف إلى 3000 في اليوم؛ ما أسهم في أذية الركبتين.

 

وبحسب الموقع، حذّر الأطباء من أن نمو الأطفال يتأثر بعدد من العوامل؛ كالرياضة والتغذية والمزاج والجينات الوراثية، وأن التمارين الرياضية لا يمكن وحدها أن تلعب الدور الحاسم في المسألة.

 

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