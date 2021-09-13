هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب

محررو المناطق

أوضح المحامي سلطان العنزي، عقوبة جرائم التحرش؛ ردًا على سؤال من إحدى الفتيات والذي جاء: “هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟

وقال “العنزي” في تصريحات مُتلفزه، إن هذه الحالة اختلف فيها بعض الأشخاص، البعض قالوا ليست تحرش وأن هذا مخالف لذوق العام أو مخالف للآداب العامة ويعاقب من قّبل المحاكمة.

وأضاف البعض الآخر قالوا إذا كانت الغاية هي التحرش أو الاعتداء أو المساس بحرية الشخص وجسده، وربط علاقة محرمة، يعتبر تحرش، وتقدير هذه الجريمة للمحكمة، موضحًا في حال اعتبرها القاضي تحرش، يطبق عليه عقوبة قانون التحرش، أما في حال اعتبارها مخالفة لذوق العام فالقاضي في هذه الحالة له صفة تقديرية في توقيع العقوبة مع وضع غرامة مناسبة.