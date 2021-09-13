احدث الأخبار

هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب
أبرز المواد
 هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية
أبرز المواد
 فتاة تبتكر حيلة ماكرة للهروب من تطعيم كورونا بالمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 في 7 نقاط.. فوائد ذهبية لعصير البقدونس
أبرز المواد
 دراسة: النساء اللائي يستيقظن ليلًا أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة
أبرز المواد
 احذر.. علامة تظهر على الجلد تنبئ بارتفاع الكوليسترول في الدم
أبرز المواد
 تحذير هام من “أمن الطرق” لقائدي الشاحنات بشأن الأضواء الخلفية
أبرز المواد
 استرداد أكثر من 3 ملايين ريال مستحقات لـ54 عاملًا بالخرج.. و”الموارد البشرية” تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية
أبرز المواد
 “أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا
أبرز المواد
 موعد مباراة النصر وتراكتور والقنوات الناقلة.. العتيبي معلقًا للمواجهة
أبرز المواد
هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب

هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب

أبرز المواد
هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا

هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا

أبرز المواد
“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

أبرز المواد
فتاة تبتكر حيلة ماكرة للهروب من تطعيم كورونا بالمملكة (فيديو)

فتاة تبتكر حيلة ماكرة للهروب من تطعيم كورونا بالمملكة (فيديو)

أبرز المواد

هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب

هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1028256
محررو المناطق
أوضح المحامي سلطان العنزي، عقوبة جرائم التحرش؛ ردًا على سؤال من إحدى الفتيات والذي جاء: “هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟
وقال “العنزي” في تصريحات مُتلفزه، إن هذه الحالة اختلف فيها بعض الأشخاص، البعض قالوا ليست تحرش وأن هذا مخالف لذوق العام أو مخالف للآداب العامة ويعاقب من قّبل المحاكمة.
وأضاف البعض الآخر قالوا إذا كانت الغاية هي التحرش أو الاعتداء أو المساس بحرية الشخص وجسده، وربط علاقة محرمة، يعتبر تحرش، وتقدير هذه الجريمة للمحكمة، موضحًا في حال اعتبرها القاضي تحرش، يطبق عليه عقوبة قانون التحرش، أما في حال اعتبارها مخالفة لذوق العام فالقاضي في هذه الحالة له صفة تقديرية في توقيع العقوبة مع وضع غرامة مناسبة.

روابط ذات صلة

تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)

تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*