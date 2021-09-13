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“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

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“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية
http://almnatiq.net/?p=1028275
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيده وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق جازان، عسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، حيث تشهد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.
وأوضح “الوطني للأرصاد” في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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