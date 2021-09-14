رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق

تتعرض منطقة مكة المكرمة، – في حالة الطقس المتوقع عليها اليوم -، إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تنبيه له، أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أعلن “الوطني للأرصاد”، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة جازان وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، حيث تشهد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.