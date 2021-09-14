احدث الأخبار

رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق
أبرز المواد
 هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب
أبرز المواد
 هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية
أبرز المواد
 فتاة تبتكر حيلة ماكرة للهروب من تطعيم كورونا بالمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 في 7 نقاط.. فوائد ذهبية لعصير البقدونس
أبرز المواد
 دراسة: النساء اللائي يستيقظن ليلًا أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة
أبرز المواد
 احذر.. علامة تظهر على الجلد تنبئ بارتفاع الكوليسترول في الدم
أبرز المواد
 تحذير هام من “أمن الطرق” لقائدي الشاحنات بشأن الأضواء الخلفية
أبرز المواد
 استرداد أكثر من 3 ملايين ريال مستحقات لـ54 عاملًا بالخرج.. و”الموارد البشرية” تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تغلق أبوابها.. وتحذر رعاياها من سوء الأحوال الجوية
أبرز المواد
 “أسترازينيكا” و”فايزر”.. المملكة توقع اليوم اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا محليًا
أبرز المواد
رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق

رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق

أبرز المواد
هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب

هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب

أبرز المواد
هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا

هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا

أبرز المواد
“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

أبرز المواد

رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق

رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق
http://almnatiq.net/?p=1028290
تتعرض منطقة مكة المكرمة، – في حالة الطقس المتوقع عليها اليوم -، إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تنبيه له، أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
كما أعلن “الوطني للأرصاد”، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة جازان وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، حيث تشهد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

روابط ذات صلة

“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

“الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية
طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*