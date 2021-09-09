احدث الأخبار

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب مدينة نجران
أبرز المواد
 الهيئة العامة للنقل تُطلق رقمها الموحد لخدمة المستفيدين
أبرز المواد
 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله
أبرز المواد
 رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق
أبرز المواد
 هل طلب الشاب من الفتاة “سنابها أو رقم جوالها” يُعد تحرش؟.. محامِ يُجيب
أبرز المواد
 هوس النحافة يدفع سيدة لإجبار ابنتها على قفز الحبل 3 آلاف مرة يوميًا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية
أبرز المواد
 فتاة تبتكر حيلة ماكرة للهروب من تطعيم كورونا بالمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 في 7 نقاط.. فوائد ذهبية لعصير البقدونس
أبرز المواد
 دراسة: النساء اللائي يستيقظن ليلًا أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة
أبرز المواد
 احذر.. علامة تظهر على الجلد تنبئ بارتفاع الكوليسترول في الدم
أبرز المواد
 تحذير هام من “أمن الطرق” لقائدي الشاحنات بشأن الأضواء الخلفية
أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب مدينة نجران

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب مدينة نجران

أبرز المواد
الهيئة العامة للنقل تُطلق رقمها الموحد لخدمة المستفيدين

الهيئة العامة للنقل تُطلق رقمها الموحد لخدمة المستفيدين

أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

أبرز المواد
رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق

رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة.. وتحذيرات لقائدي المركبات من السير في هذه الطرق

أبرز المواد

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب مدينة نجران

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب مدينة نجران
http://almnatiq.net/?p=1028305
المناطق - واس:
حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تعرض منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيده وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

روابط ذات صلة

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*