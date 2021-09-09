“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب مدينة نجران

المناطق - واس:

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تعرض منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيده وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.