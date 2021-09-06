الجوازات تكشف مدى إمكانية عودة مقيمين تلقوا اللقاح بدولتين مختلفتين

محررو المناطق:

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية عودة المقيمين الذين تلقوا اللقاح بدولتين مختلفتين، مقدمة في الوقت ذاته شرطًا مهما لبحث الإمكانية.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر» قال فيه: «عندي عامل أخذ جرعة أولى من لقاح استرازينكا بالمملكة والجرعة الثانية أخذها من مصر ، تم تسجيلها إلكترونيًا وتعدل لديه توكلنا إلى محصّن وكذلك في التقرير الطبي جرعتان، هل يسمح له بالقدوم المباشر من جمهورية مصر ».