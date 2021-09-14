تكليف سيدات لأول مرة في مناصب قيادية بهيئة الولاية على أموال القاصرين

أصدرت ‏‏‏‏‏‏الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، قرارًا بتكليف سيدات لأول مرة في مناصب قيادية بالهيئة العامة للولاية.

وقالت ‏‏‏‏‏‏الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين في بيان لها موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه حرصًا من رئيس المجلس وأعضائه، ورغبة في الاستفادة من الخبرات البشرية المؤهلة في الهيئة، أصدر رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا قرارات إدارية والتي جاءت كالتالي:

أولا: تكليف ربي بنت محمد الجلال بالعمل مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات.

ثانيا: تكليف عائشة بنت محمد العرفج مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.