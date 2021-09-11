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“الحج والعمرة”: أداء الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب تصريح

“الحج والعمرة”: أداء الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب تصريح
http://almnatiq.net/?p=1028329
محررو المناطق
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق “اعتمرنا” ولا تحتاج إلى موعد، ولكن يشترط إبراز تطبيق “توكلنا” وأن تكون الحالة الصحية للشخص “مُحصّناً بجرعتين” أو “مُحصّناً متعافياً” أو “مُحصّناً بجرعة أولى وأكمل 14 يوماً”.
وأكدت أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة.
وكشفت أن الدخول للمسجد النبوي يتم بموجب إبراز تطبيق “توكلنا” وأن تكون الحالة الصحية “مُحصّناً بجرعتين” أو “مُحصّناً متعافياً” أو “مُحصّناً بجرعة أولى وأكمل 14 يوماً”.

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