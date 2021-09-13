بعد لقائه بالأسد.. بوتين يعزل نفسه ذاتيًا عقب إصابة مقربين منه بفيروس كورونا

المناطق - وكالات:

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به. وقبل يومين، صرح الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فايروس كورونا. وأضاف الرئيس بوتين: “نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن، موضحًا “الأطباء يدرسون الوضع حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفايروس”

وأشار إلى إننا نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك، أعتقد أنني سأضطر قريبًا للدخول إلى الحجر الصحي حولي هناك الكثير من الناس المصابين بفايروس كورونا.