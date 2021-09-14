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فهد الهريفي: البطولة الآسيوية هدف «العالمي» الأول.. ونمتلك أفضل المحترفين

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فهد الهريفي: البطولة الآسيوية هدف «العالمي» الأول.. ونمتلك أفضل المحترفين

فهد الهريفي: البطولة الآسيوية هدف «العالمي» الأول.. ونمتلك أفضل المحترفين
http://almnatiq.net/?p=1028340
محررو المناطق:

كشف فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، أن فريقه السابق “النصر”، مر بظروف لم يمر بها أي فريق في أي مشاركة خارجية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هدف العالمي الأول هو البطولة الآسيوية.

 

وقال الهريفي، في تصريحات تلفزيونية، أن “النصر مر بظروف لم يمر بها أي فريق سعودي في أي مشاركة خارجية، لا الحين ولا في المستقبل، لعدة أسباب، والداعمين لنادي النصر ومجلس إدارته حاطين الهدف الأسمى والأول هو البطولة الآسيوية”.

 

وأضاف: «عندنا عدة مشاكل، إصابات، كروت كانت معروفة في دور مهم، بداية موسم وطريقة، استقطاب من أجل لاعب غائب، عندنا كروت في أهم منطقة في الفريق اللي هو العمق الدفاعي، بعده الإصابات الحادثة في خط الوسط، رغم أنه صحيح فريق النصر يمتلك أفضل المحترفين في الدوري السعودي”.

 

وعن فرص النصر أمام الفريق الإيراني، قال الهريفي: “الفريق اللي غاب عنه الاستقرار والتفاهم والانسجام، وعناصر مهمة وكاريزما مهمة تغيب عن الفريق، اكيد المستوى ما راح يكون بالمستوى المطلوب”.

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