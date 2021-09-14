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الصحة تطلق البرنامج الأول المكثف (CICP) في مجال مكافحة العدوى

الصحة تطلق البرنامج الأول المكثف (CICP) في مجال مكافحة العدوى

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الصحة تطلق البرنامج الأول المكثف (CICP) في مجال مكافحة العدوى

الصحة تطلق البرنامج الأول المكثف (CICP) في مجال مكافحة العدوى
http://almnatiq.net/?p=1028352
المناطق- واس:

بعد اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تطلق وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية البرنامج الأول المكثف (CICP) في مجال مكافحة العدوى.

 

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة، لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى، ومواكبة المتغيرات العالمية، والعمل على رفع مستوى جودة خدمات مكافحة العدوى، لدى القائمين عليها في جميع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، سواءً كانت مديريات للشؤون الصحية أو تجمعات صحية أو منشآت صحية.

 

كما يستهدف البرنامج جميع ممارسي مكافحة العدوى في جميع التخصصات، إذ يشتمل على المبادئ الأساسية والممارسات التطبيقية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية والمحلية ذات الصلة بإدارة وتنفيذ جميع أنشطة برامج مكافحة العدوى.

 

وجرى وضع خطة تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات يومية و ورش عمل تطبيقية تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة في مجال تخصص مكافحة العدوى وفي مراكز تدريبية معتمدة ومتطورة.

 

وكمرحلة أولى فقد جرى اختيار عدد (15) مرشحًا للانضمام للبرنامج، وذلك بعد المفاضلة وفقا لاشتراطات القبول بالبرنامج واحتياج المناطق والمحافظات، علما بأن إجمالي العدد المتوقع وفقاً للاستراتيجية والأهداف التطويرية للبرنامج (45) متدربًا خلال السنة و بواقع 15 متدربًا لكل مرحلة.

 

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