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من الدول المعلق القدوم منها.. شرط واحد لدخول المقيمين إلى المملكة بشكل مباشر

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http://almnatiq.net/?p=1028354
محررو المناطق:

كشف حساب الخطوط الجوية الرسمي على تويتر، السماح بعودة المقيمين الذين استكملوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

 

جاء ذلك في معرض رد الحساب على سؤال لأحد المستخدمين، قال فيه: “هل يمكن للزوجة المحصنة بكامل الجرعات الحاملة لتأشيرة الزيارة وزوجها مقيم محصن وموجود بالمملكة الدخول المباشر من مصر”.

 

وقال الحساب: “ضيفنا العزيز، تم السماح بعودة المقيمين الذين استكملوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها مباشرة، إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وللمزيد يرجى الاستفسار عبر (المديرية العامة للجوازات)، عبر موقعهم الرسمي أو من خلال حسابهم في تويتر. نشكر تواصلك”.

 

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