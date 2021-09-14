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أمين منطقة عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بوادي بن هشبل

أمين منطقة عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بوادي بن هشبل

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أمين منطقة عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بوادي بن هشبل

أمين منطقة عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بوادي بن هشبل
http://almnatiq.net/?p=1028363
تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلدية وادي بن هشبل، رافقه خلا الجولة رئيس البلدية.
وتابع “الحميدي” الأعمال التي تقوم بها البلدية لمعالجة التشوهات البصرية مثل حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والنظافة العامة، ومخلفات البناء، والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.
وأكد أمين منطقة عسير، أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضاري لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق “صور وأرسل”، لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، وبالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

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