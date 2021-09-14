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رسميًا.. «الموارد البشرية» تعلن موعد عطلة اليوم الوطني الـ91

رسميًا.. «الموارد البشرية» تعلن موعد عطلة اليوم الوطني الـ91

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رسميًا.. «الموارد البشرية» تعلن موعد عطلة اليوم الوطني الـ91

رسميًا.. «الموارد البشرية» تعلن موعد عطلة اليوم الوطني الـ91
http://almnatiq.net/?p=1028392
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عطلة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، موضحة أنها ستكون يوم الخميس الموافق 16 صفر 1443ه – 23 سبتمبر 2021 م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد، عبر تويتر، أن عطلة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس 16 صفر 1443ه – 23 سبتمبر 2021 م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

 

وأشار آل حماد، إلى أن ذلك يأتي وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقا للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

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