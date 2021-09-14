“بث المباريات” يشعل فتيل أزمة بين الجماهير وشبكة SSC الفضائية.. ومطالبات لوزير الرياضة بالتدخل

محررو المناطق:

عبرت الجماهير الرياضية بالمملكة، عن غضبها واستيائها من النقل التلفزيوني للبطولات المحلية والقارية، التي كانت قد حصلت شبكة قنوات SSC الفضائية، على حقوق نقلها في المملكة.

وتمتلك شبكة قنوات SSC الفضائية، حقوق نقل المسابقات والبطولات، مثل كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر، للموسم الرياضي المقبل 2021/2022، إضافة إلى الأحداث الرياضية العالمية التي قد تستضيفها المملكة.

كما تمكنت الشركة من الحصول على الحقوق الحصرية لجميع بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2022 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.

وفي وقت سابق، قدمت منصة “شاهد” اعتذارا رسميا، للجماهير بسبب بعض الأخطاء التي واجهها المشاهدون، وتسببت في تأخير تفعيل اشتراكاتهم، قبل مباراة الأخضر ضد عمان، في تصفيات كأس العالم 2022.

وتحت عنوان “#اوقفوا_مهزلة_قنوات_ssc”، دشن مغردون هاشتاج للاعتراض على انقطاع بث مباراة الهلال مع الاستقلال الإيراني، في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، أكثر من مرة.

يأتي هذا في وقت ناشدت فيه الجماهير، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بـ “مهزلة البث التلفزيوني”، معتبرين ما يحدث استفزازا للمشاهد وعبث بقيمة ومكانة الكرة السعودية.

في غضون ذلك، يترقب عشاق نادي النصر، مباراة فريقهم أمام فريق تراكتور الإيراني، على ملعب “جاسم بن حمد” بنادي السد القطري، اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتأهل النصر بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل صدارة مجموعته متفوقا على السد القطري، والوحدات الأردني، وفولاذ الإيراني.

ويأمل العالمي، في تحقيق الفوز على تراكتور، للذهاب بعيدا في تلك البطولة، عبر التأهل إلى ربع النهائي، ومن ثم التأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ العالمي، في وقت يمني فيه فريق تراكتور الإيراني النفس، تحقيق مفاجأة كبرى والفوز على النصر.