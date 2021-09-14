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بتقنيات حديثة.. تطهير سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة

بتقنيات حديثة.. تطهير سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة
http://almnatiq.net/?p=1028421
المناطق - واس:

قال محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، إنه يجرى حاليًا أعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني، وتستخدم فيها أحدث تقنيات التنظيف.

 

وأوضح ” الجابري”، أن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل: أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة، وهي آليات تقوم بالغسل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها تأتي مرحلة التجفيف.

 

وأشار إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، وأنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية، لم تتجاوز 20 دقيقة، وأن الوكالة توفر أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنيات تسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل.

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