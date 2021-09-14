هل يُسبب لقاح كورونا لمرضى السرطان انتكاسات خطيرة؟

أظهر مغردون بعض حالات مرضى السرطان المتعافين التي ادعت أن التطعيم بلقاح كورونا لهذه الفئة، يؤدي إلى عودة المرض أو النمو السريع والمفاجئ لخلايا سرطانية، كانت في حالة ركود ومن ثم الوفاة في بعض الحالات، موضحين أن الأعراض المؤدية للوفاة تبدأ بعد أسبوعين من تلقي اللقاح.

من جانبها، رجحت الجمعية الأمريكية للسرطان، أن سبب الانتكاسة لهذه الفئة هو توقيت أخذ الجرعة، وعدم استشارة الطبيب المسؤول عن الحالة حتى في حال التعافي.

وأثبتت جمعية السرطان الأمريكية وآخرون في المجتمع الطبي، أن البحث حول ما إذا كانت ستكون فعالة لمرضى السرطان لا يزال حلقة خالية من البيانات، وتقول إن التطعيم ضد فيروس كورونا موصى به للمرضى الذين يخضعون للعلاج النشط، ولكن المهم استشارة الطبيب المعالج أو مقدمي الرعاية الصحية لتحديد الوقت المناسب للحصول على اللقاح.

ويعد نوع السرطان ونوع العلاج من العوامل التي يجب مراعاتها ليتمكن الطبيب الخاص من مناقشة المخاطر والفوائد والجدول الزمني وما يجب معرفته أو القيام به قبل تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وبحسب جمعية السرطان الأمريكيه، هناك مجموعة من مرضى السرطان الذين ينبغي أن يؤخروا الحصول على اللقاح، وهم أولئك الذين يخضعون لعمليات زرع نخاع العظام؛ السبب في ذلك هو أنه للحصول على عملية زرع نخاع العظم يجب القضاء على جهاز المناعة الطبيعي بالكامل لكي يقبل جسم المريض عملية الزرع، وينبغي تلقيح هؤلاء المرضى بعد حوالي 30 يومًا من إجراء عملية زرع عندما يتعافى الجهاز المناعي بما فيه الكفاية، وبعد أن يحصل الطبيب على العلاج المسبق.

وبحسب الدكتورة لورا ماكاروف، النائب الأول لرئيس جمعية السرطان الأمريكية للوقاية والاكتشاف المبكر للسرطان: «فيما يتعلق بسلامة اللقاح، تختلف كل حالة لكل مريض مصاب بالسرطان، وهناك مجموعة متنوعة من المراحل التي يمر بها أي مريض خلال رحلته مع السرطان.

وحتى مع البيانات المحدودة، يبذل العديد من خبراء السرطان والمجموعات الطبية والأطباء الكثير من الجهد لتطعيم معظم مرضى السرطان، خاصة الأكثر تعرضًا للخطر أثناء الوباء».